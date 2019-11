Autobahn Richtung Frankfurt voll gesperrt : Porsche rast auf A 3 bei Königswinter-Bockeroth gegen Brückenpfeiler

Königswinter Nach einem schweren Unfall auf der A 3 in Höhe Bockeroth ist die Autobahn in Richtung Frankfurt aktuell voll gesperrt. Dort ist ein Porsche gegen einen Brückenpfeiler gerast und hat Feuer gefangen.

Schwer verletzt ist am Samstagnachmittag der Fahrer eines Porsche, nachdem er auf der Autobahn 3 in Höhe Bockeroth gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz und kümmern sich um den 66-Jährigen. Die Polizei hat die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt aktuell voll gesperrt.