Porsche kollidiert mit Brückenpfeiler : Polizei ermittelt nach Unfall auf A3 bei Bockeroth: Ursache noch unklar

Seit dem Nachmittag ist die A3 in Richtung Frankfurt gesperrt, nachdem bei Königswinter-Bockeroth ein Porsche gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Foto: Feuerwehr Sankt Augustin

Königswinter Bei einem schweren Unfall auf der A 3 in Höhe Bockeroth wurde ein Porsche-Fahrer schwer verletzt. Er war mit einem Brückenpfeiler kollidiert, nachdem er einen Lastwagen touchiert hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Nach wie vor unklar ist, warum es am Samstagnachmittag auf der Autobahn 3 zu der Kollision eines Porsche mit einem Lkw gekommen ist. Dort wurde der Fahrer eines Porsche, nachdem er gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn 3 in Höhe Bockeroth mit einem Brückenpfeiler kollidiert war, schwer verletzt. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich zunächst um den 66-Jährigen, ehe er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Mann ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig, wie die Polizei am Montag mitteilte.