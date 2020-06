Streit um neues Ortszentrum : Mauer auf dem Kirchplatz in Oberpleis sorgt für Ärger

Oberpleis Die alte Mauer zwischen Kirchplatz und Kirchengelände hat sich als Hindernis für die Neugestaltung des Oberpleiser Ortszentrums erwiesen. Während die Stadt die Mauer zurückbauen und durch eine Treppe ersetzen will, möchte sie der Denkmalschutz erhalten.

Im Planungs- und Umweltausschuss zeigten sich die Kommunalpolitiker teils besorgt und irritiert, teils aber auch verärgert über die Mitteilung, die die Verwaltungsspitze ihnen machte. Dabei soll der Technische Dezernent Theo Krämer zuvor in einer Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden sehr deutlich geworden sein, was das Begehren des Denkmalschutzes angeht. In der Vorlage für die Sitzung hieß es hingegen nur, dass die Varianten der Treppe derzeit mit dem LVR-Amt abgestimmt würden. Der angekündigte Bericht in der Sitzung selbst blieb aus, weil man ganz offensichtlich den Verhandlungserfolg nicht gefährden wollte.