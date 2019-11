Im Januar rücken Handwerker an : Neuer Pächter für Gut Sülz gefunden

Oberdollendorf Ein neuer Pächter für die Gaststätte und den Weingarten Gut Sülz konnte gefunden werden. Das Oberdollendorfer Traditionshaus wird ab Januar umfassend renoviert. Doch das könnte aufwendig werden.

Der Start in das Jahr 2020 wird für Marion und Sebastian Rückert vor allem eines: arbeitsintensiv. „Am 6. Januar rücken die Handwerker an“, sagt Sebastian Rückert. Innerhalb von sechs Monaten sollen sie das Elternhaus seiner Frau Marion samt Außenflächen von Grund auf renovieren. „Die Schwiegermutter hat uns grünes Licht gegeben“, so Rückert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendein Gebäude, sondern um ein Oberdollendorfer Traditionshaus mit jahrhundertelanger Geschichte: Gut Sülz.

Wie berichtet , endet im Dezember der Pachtvertrag von Andreas Lelke, der das Weinhaus seit 1997 führte. „Wir haben vor knapp einem Jahr begonnen, Ideen für das Haus zu entwickeln“, sagt Marion Rückert. Konkret sei es dann im Frühjahr geworden. Von Beginn an habe jedoch außer Frage gestanden, dass das Gut renoviert und als Weinhaus weitergeführt werden soll. „Eine andere Überlegung gab’s nicht“, macht Marion Rückert klar. „Dazu ist die emotionale Bindung an diesen Ort einfach zu stark.“

Das heutige Gut Sülz am Westhang der Dollendorfer Hardt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Vor mehr als 1000 Jahren dürfte der Sülzenhof Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Kaiser Otto dem Großen, Graf Immo und dem Marienstift Aachen gewesen sein. Das lässt sich aus einer Urkunde aus dem Jahre 966 schließen, in der auch „Dullendorf“ erstmals erwähnt wurde.

Und was sind die Vorstellungen? In einem ersten Schritt befassen sich die Handwerker ab Januar mit der Außenanlage – die Gartenfläche mit Blick in die Dollendorfer Weinberge umfasst rund 1000 Quadratmeter. Zunächst wird das ehemalige Kelterhaus grundlegend modernisiert, der offene Kamin reaktiviert, die dazugehörigen Sanitäranlagen werden barrierefrei umgebaut. „Wir planen, das Kelterhaus künftig auch für Veranstaltungen zu nutzen“, sagt Scholz. Denkbar sei zudem, dort einen Weinhandel einzurichten. Der Garten mit drei Terrassen wird geebnet. „Damit die Tische nicht mehr schräg stehen“, so Scholz. „Zugleich haben wir so die Möglichkeit, bei größeren Veranstaltungen auch mal ein Festzelt aufzubauen.“