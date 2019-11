Kreuzung Sassenberger Straße­/­Kotthausener Straße : Neue Geschichtstafel in Sassenberg eingeweiht

Sassenberg Der Verein „Oberhau aktuell“ hat in Sassenberg eine neue Geschichtstafel aufgestellt. An der Kreuzung Sassenberger Straße­/­Kotthausener Straße hat die Tafel ihren Standort auf einem kleinen Dorfplatz. Damit hat die siebte Geschichtstafel im Oberhau ihren Platz gefunden.

Wer in Sassenberg lebt, ist schöne Aussichten ins weite Land gewohnt. Seit neuestem gibt es in Sassenberg auch interessante Ansichten zu sehen. Und zwar auf einer Geschichtstafel. An der Kreuzung Sassenberger Straße­/­Kotthausener Straße hat die Tafel ihren Standort auf einem kleinen Dorfplatz. Damit hat die siebte Geschichtstafel im Oberhau ihren Platz gefunden.

23 Jahre „Oberhau aktuell“ bedeute auch 23 Jahre Heimat- und Brauchtumspflege, so Fuhr in seinem Rückblick. Im Sommer 2018 sei die Idee zur Entwicklung der Sassenberger Geschichtstafel von Ingo Alda, Vorsitzender des Vereins Oberhau aktuell, ins Leben gerufen worden.

So erfährt der Besucher anhand der Geschichtstafel etwa, dass der Ort Kappesbungert bereits im Jahr 1728 erwähnt wurde und zwar namentlich mit dem Eigentümer Heinrich aufm Kappesbongert ex Sassenberg. Im Jahr 1804, so steht zu lesen, erbauten die Eheleute Anna Katharina und Mathias Meys eine Dankeskapelle. 1884 begann die Erschließung des Basaltvorkommens am Steinbruch Eudenberg. Ab 1892 wurden die Sassenberger mobil: Die Bahnstrecke Hennef, Krautscheid und Asbach wurde eröffnet. Im Jahr 1939 arbeiteten mehr als 100 Arbeiter im Steinbruch Eudenberg und setzten ihre Arbeitskraft in die Produktion von 140 000 Tonnen Basalt im Jahr. Und auch die aktuellen Entwicklungen sind erwähnt, etwa dass der Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen des Naturschutzprojektes Chance 7 den 1973 geschlossenen Steinbruch Eudenberg zum Naturschutzgebiet erklärt hat.