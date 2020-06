Pkws kollidierten aus ungeklärten Gründen : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L143 in Königswinter

Auf der L143 stießen am späten Sonntagabend zwei Pkws zusammen. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der L143 in Königswinter zwei Männer verletzt worden, darunter einer von ihnen schwer. Ihre Autos waren an der Uckerather Straße aus bislang ungeklärten Gründen kollidiert.



Bei einem schweren Unfall auf der L143 in Königswinter sind am späten Sonntagabend zwei Männer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren etwa um 23.10 Uhr an der Uckerather Straße zwei Pkws kollidiert und hatten hierbei einen Ampelmast mitgerissen. Infolge des schweren Zusammenstoßes hatte sich einer der Wagen überschlagen und lag im Straßengraben auf dem Dach.

Weil zunächst nicht klar war, ob eine eingeklemmte Person aus einem Wagen gerettet werden musste, war auch die Feuerwehr gerufen worden. Dies stellte sich aber als Fehlannahme heraus.