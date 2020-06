Einsatz in Königswinter : Unbekannte versuchen Geldautomaten zu sprengen

Königswinter In der Nacht zu Montag waren Feuerwehr und Polizei in Königswinter-Stieldorf im Einsatz. Mehrere Personen sollen versucht haben, einen Geldautomaten der Sparkasse zu sprengen. Als dies misslang, flüchteten sie.

In Königswinter-Stieldorf haben in der Nacht zu Montag mehrere Personen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, war zunächst um 2.25 Uhr aufgrund einer vermeintlichen Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass am Geldautomaten der Sparkasse eine Vernebelungsanlage ausgelöst worden war. Offenbar hatte sich jemand am Automaten zu schaffen gemacht.