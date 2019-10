Fahndung mit Foto : Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl in Thomasberg

Königswinter Ein Mann soll in einer Nacht in Königswinter-Thomasberg versucht haben, drei Autos aufzubrechen. Die Polizei hat nun ein Foto des Mannes aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Ein Mann soll Ende August in Königswinter-Thomasberg versucht haben, mehrere Fahrzeuge aufzubrechen und Wertgegenstände zu stehlen. Den Beamten zufolge hatte der Mann in der Nacht zum 25. August an der Straße „Am Basaltbrecher“ drei Fahrzeuge ins Visier genommen, Schaden habe er jedoch an keinem Auto verursacht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.