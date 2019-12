Überfall in Königswinter : Polizei veröffentlicht Phantombild nach Supermarkt-Raub

Überfall in Königswinter

Das Phantombild des mutmaßlichen Täters, der am 16. November unter Vorbehalt einer Schusswaffe einen Supermarkt in Niederdollendorf überfallen hat. Foto: Polizei Bonn

Königswinter-Niederdollendorf Nach dem Überfall auf einen Supermarkt in Königswinter-Niederdollendorf hat die Polizei ein Phantombild veröffentlicht. Es zeigt einen Jugendlichen als Tatverdächtigen.

Nach dem Überfall auf einen Supermarkt in Niederdollendorf hat die Polizei ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Ein Jugendlicher hatte am Samstag, 16. November, den Supermarkt am Proffenweg überfallen.