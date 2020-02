Interview mit Altstadtprinzessin Annika I. : Ihre Tollität lässt bitten

Zur Person

Prinzessin Annika I. heißt mit bürgerlichem Nachnamen Stieber und ist in Heisterbacherrott aufgewachsen. Nach dem Abitur am Gymnasium am Oelberg 2014 absolvierte sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen und studiert derzeit berufsbegleitend Betriebswirtschaft an der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg in Sankt Augustin. Ihre karnevalistische Karriere startete die 24-Jährige mit vier Jahren bei der Liküra Ehrengarde, später tanzte sie bei den Siebengebirgsperlen Heisterbacherrott. Heute trainiert die Altstadttollität die jungen Tänzer der Drachenfelsgarde. Neben dem Tanzen gehört der Reitsport zu ihren Hobbys. hnn