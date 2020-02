Sonderausstellung in Heisterbacherrott : Haus Schlesien widmet sich traditionellen Gerichten

Begleitprogramm

Zur Sonderausstellung, die noch bis zum 26. Juli im Haus Schlesien zu sehen ist, gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm. Den Auftakt macht am Donnerstag, 20. Februar, um 14.30 Uhr eine Führung zum Thema „Kann Spuren von Heimat enthalten“ statt. Eine weitere Führung am Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr widmet sich der „Ankunft in der Knappheit“. „Wie schmeckt Heimat? Über den symbolischen Gehalt heimatlicher Küche“ lautet der Titel eines Vortrags von Dr. Elisabeth Fendl am Mittwoch, 1. April, um 19 Uhr. Ein KaffeePlus widmet sich am Mittwoch, 22. April, um 15 Uhr dem Thema „Das schmeckt wie bei Muttern“. Die Teilnahme kostet 9 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Beim Workshop „Da geht was“ am Montag, 11. Mai, ab 13 Uhr setzen die Teilnehmer einen Sauerteig an und bereiten zudem einen schlesischen Mohnkuchen zu. Bei einem weiteren Workshop am Montag, 22. Juni, um 17 Uhr unter dem Motto „Zeiten bitterster Not“ werden Rezepte aus der Nachkriegszeit nachgekocht. Das Teilnahmeentgelt für die Workshops, die in Kooperation mit der VHS Siebengebirge stattfinden, beträgt jeweils 25 Euro. Anmeldung unter 02244/886231 oder per E-Mail an kultur@hausschlesien.de.

Weitere Führungen und Veranstaltungen im Internet unter www.hausschlesien.de. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Schüler und Studenten zahlen 1,50 Euro.