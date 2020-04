Ostergottesdienst in Heisterbacherrott : Pfarrerin schmückt leere Stühle mit Fotos von Gläubigen

Heisterbacherrott Weil sie nicht vor leeren Stuhlreihen predigen wollte, fragte Pfarrerin Pia Haase-Schlie ihre Gemeindemitglieder nach Fotos. Bei der Ostersonntagsandacht lächelten ihr die Gläubigen auf Bildern entgegen.

Sie war allein – oder doch nicht? Bei ihrer Andacht am Ostersonntag stand Pfarrerin Pia Haase-Schlie zwar solo an der Kanzel der Emmauskirche, von den Kirchenbänken lächelte ihr jedoch ihre Gemeinde zu. Nicht persönlich – das versteht sich in Zeiten von Corona von selbst – sondern von Fotos. Auf Wunsch der Pfarrerin hatten ihr die Gemeindemitglieder Bilder von sich zugeschickt, die während der Kontaktsperre stellvertretend für sie die Stühle der evangelischen Kirche in Heisterbacherrott schmücken.