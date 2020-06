Unwetter in Bonn und Region : Baum behindert Bahnverkehr der Linie 66

Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten den Ast, der am Mittwochabend in die Stromleitung der Linie 66 gefallen ist. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Mittwochabend hat das Unwetter Spuren in Bonn und der Region hinterlassen. Durch einen abgebrochenen Ast in Königswinter musste der Verkehr der Linie 66 unterbrochen werden. In Friesdorf musste die Feuerwehr einen Dachstuhl ablöschen.



Weil am Mittwochabend Teile eines Baums auf dem Jüdischen Friedhof in Königswinter in die Stromleitung gefallen sind, musste der Verkehr der Stadtbahnlinie 66 ruhen. Grund dafür sind die schweren Unwetter, die am Mittwoch über Bonn und die Region zogen.

Die Stadtwerke Bonn (SWB) hatten die Oberleitung stromlos geschaltet und geerdet, sodass die Löscheinheit in Königswinter-Altstadt die Äste mit einer Säge hätte entfernen können. Da die Einsatzkräfte jedoch nicht das passende Werkzeug dabei hatten, mussten Arbeiter der SWB nachrücken. Schließlich konnte ein Feuerwehrmann in einem Hubkran der SWB den Ast gegen 21.30 Uhr absägen.

Dachstuhlbrand in Bonn-Friesdorf

Foto: Ulrich Felsmann

