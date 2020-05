Bäder im Siebengebirge : Lemmerz-Freibad in Königswinter öffnet am Mittwoch

Vorbereitungen auf die Badegäste: Gordon Mäschig füllt eins der Schwimmbecken im Lemmerzbad mit Wasser. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Kreisverkehr und Einbahnstraßen: Das Lemmerz-Freibad in Königswinter öffnet bereits an diesem Mittwoch mit besonderen Regeln wieder, Fans des Freizeitbads auf der Insel Grafenwerth müssen noch etwas länger warten.



Von Andrea Simons

Die Wetteraussichten für die Öffnung der Freibadsaison sind bestens, die Stimmung bei den Verantwortlichen eher gespannt bis angespannt. Aus Karfreitag ist nun fast Christi Himmelfahrt für den Auftakt im Lemmerz-Freibad in Königswinter geworden. Und dazwischen war es ein ziemliches Hin und Her. Doch für Ingolf Pott steht nun fest: „Eröffnung ist definitiv am Mittwoch, 20. Mai, um 10 Uhr.“ Auf das Datum hat er sich seit Wochen vorbereitet. Schließlich bedarf es Vorlaufzeit, um 3500 Kubikmeter Wasser in die beiden großen Becken zu bekommen und dieses entsprechend vorzubereiten: Temperatur und Wasserqualität müssen stimmen und Hygienestandards eingehalten werden. Insbesondere wegen der Corona-Pandemie.

Mehrfach hat Pott, gemeinsam mit Elke Stoll Geschäftsführer des Schwimmtreffs, der das städtische Bad seit 2009 betreibt, umgeplant. „Die Auflagen waren unklar“, sagt er. Es gab Gespräche mit der Stadt, das Gesundheitsamt habe an das Ordnungsamt verwiesen, aber auch dort hätten nicht alle Fragen beantwortet werden können. Jetzt hat das NRW-Gesundheitsministerium seine ab 16. Mai gültige neue Coronoaschutzverordnung samt „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ herausgegeben. Im Ergebnis haben die Schwimmtreff-Verantwortlichen entschieden, dass es doch nicht die zwischenzeitlich mal angedachte „Blocklösung“ geben wird, bei der eine bestimmte Anzahl Leute für eine begrenzte Zeit zugelassen wird.

Keine Begrenzung der Badezeit

„Anders als in Bonner Bädern wird es bei uns keine Begrenzung der Badezeit und auch keine gestaffelten Preise oder Aufschläge für verlängertes Baden geben“, sagt Pott. Das heißt, das Lemmerz-Freibad öffnet montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr sowie zusätzlich für Frühschwimmer dienstags bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr. Statt der sonst an guten Tagen 2000 bis 2500 Badegäste werden ab 10 Uhr maximal 500 Badegäste eingelassen. Sollte wieder ein nennenswertes Kontingent frei werden, Pott spricht von etwa 50 Leuten, dann soll das auch auf der Internetseite angezeigt werden.

Die Badegäste müssen sich vor dem Eingang mit Maske anstellen, dann am bereitgestellten Spender die Hände desinfizieren und sich mit Einlasszeit, Name und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse registrieren, bevor sie überhaupt den Eintritt zahlen: Frühschwimmer drei Euro, ohne zeitliche Begrenzung Erwachsene sechs Euro (statt wie im Vorjahr vier Euro) sowie Kinder von fünf bis 13 Jahren drei Euro (Vorjahr: 2,50 Euro) und Kinder unter fünf Jahren ein Euro (Vorjahr: 50 Cent). Damit wird auch dem Mehraufwand und der geringeren Besucherzahl Rechnung getragen. Saison- und Zehnerkarten gibt es in Königswinter nicht. Zu beachten ist, dass jeder Erwachsene maximal zwei Kinder unter zehn Jahren mitbringen darf, damit er auch die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei den Kindern überwachen kann.

Vernunft und Einsicht gefragt

Die Betreiber gehen aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon aus, dass sich zeitgleich etwa 260 Besucher in den Becken und 240 Besucher auf der Liegeweise aufhalten. Die Liegefläche soll nicht in Parzellen eingeteilt werden. „Keiner will ja eigentlich dicht neben dem anderen liegen“, sagt Pott. „Wir setzen auf die Vernunft und die Einsicht unserer Badegäste und wollen sie in diesen Zeiten nicht auch noch über Gebühr gängeln.“

Das Schwimmerbecken wird in vier Blöcke eingeteilt, in denen im Kreis geschwommen wird. Im Nichtschwimmerbecken sind keine Absperrungen vorgesehen. Eltern sind gehalten, auf ihre Kinder zu achten. Das tut auch die Beckenaufsicht. In Duschen- und Toilettengebäuden dürfen sich höchstens vier Personen gleichzeitig aufhalten, was ebenfalls von den Mitarbeitern kontrolliert wird. Geschlossen bleibt die Imbissterrasse. „Erstmal wollen wir sehen, wie wir das mit sechs Vollzeit- und zwei Teilzeitkräften gestemmt bekommen“, sagt Pott. Weitere Saisonarbeitskräfte stünden bereit. Und nach zwei oder vier Wochen könne man das Konzept gegebenenfalls nochmal anpassen.

Späterer Start in Bad Honnef

Fans des Freibads auf der Insel Grafenwerth müssen sich wohl noch bis Ende Juni gedulden. „Vor der Öffnung sind noch eine Menge Vorkehrungen zu treffen“, sagt Hans-Joachim Lampe-Booms, Leiter der Bad Honnefer Bäder. Die Becken sollen ab Anfang Juni erst gereinigt und dann befüllt werden. An der Kasse wird ein Zählsystem eingerichtet, um die Besucherzahlen zu begrenzen und so die Einhaltung der Abstandsregeln zu ermöglichen. „Bis zu 50 Prozent mehr Personal müssen wir einstellen, um die Regelungen zu überwachen, wie in einem heißen Sommer“, sagt Lampe-Booms. Die derzeit sieben Mitarbeiter würden von drei weiteren unterstützt. Zwei Bad-Mitarbeiter waren ins Ordnungsamt gewechselt, um dort die Corona-Beschränkungen zu kontrollieren.

Auch der Spielplatz auf Grafenwerth wird geöffnet, nicht aber der Wasserspielplatz. Genauso wenig die Volleyball- und Beachvolleyballplätze. Weil sich dort Abstand und Zutritts nicht kontrollieren lassen, werden weder die Schließfächer noch die gewohnten Sanitärbereiche geöffnet. Nur die mobilen Toiletten und die kalten Duschen draußen können genutzt werden. Schlechte Zeiten für Warmduscher also.