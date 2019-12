Nach Treibjagd in Königswinter : Feuerwehr bricht Suche nach Dackel „Carlos“ erfolglos ab

Die Feuerwehr suchte erfolglos nach Dackel "Carlos". Foto: Ulrich Felsmann

Königswinter „Carlos“ ist verschwunden: Der Dackel ist nach einer Treibjagd am Donnerstagmittag in einem Fuchsbau in Königswinter verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Die Feuerwehr musste einen Rettungsversuch erfolglos abbrechen.

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Königswinter: Wie Sascha Brengmann, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr mitteilte, haben die Wehrleute am Donnerstagabend erfolglos versucht, einen Dackel aus einem Fuchsbau zu retten.

Bei einer Treibjagd auf Füchse am Mittag zwischen Oberpleis und Jüngsfeld war ein Fuchs in seinen Bau geflüchtet - drei Hunde folgten ihm. Heraus kamen allerdings nur zwei, der dritte namens „Carlos“ blieb im Bau stecken.

Da der Hund ein GPS-Halsband trug, konnten die Jäger die Position des Tieres schnell ausfindig machen. Der Versuch, ihn zu befreien, schlug allerdings fehl und die Jäger alarmierten die Feuerwehr. Der Löschzug Uthweiler rückte aus, musste die Suche nach zwei Stunden allerdings in Rücksprache mit dem Halter und den weiteren Jägern ergebnislos abbrechen - von dem Hund fehlt in dem verzweigten Fuchsbau jede Spur. Die Hoffnung der Jäger: Das Tier kommt zur Ruhe und findet den Weg von allein nach draußen.