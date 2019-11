Laurentiusstraße in Oberdollendorf : Feuerwehr Königswinter löscht brennenden Carport

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter rückte zu einem brennenden Carport im Stadtteil Oberdollendorf aus. Foto: GA

Königswinter-Oberdollendorf Zu einem brennenden Carport rückte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter in der Nacht zu Sonntag aus. In der Laurentiusstraße in Oberdollendorf brannten bei Eintreffen der Wehr auch ein in dem Carport abgestelltes Auto und ein Motorrad.

In der Nacht zu Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem brennenden Carport in die Laurentiusstraße im Stadtteil Oberdollendorf ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilt, standen der Carport einschließlich darin abgestelltem Fahrzeug sowie ein Motorrad bei Eintreffen der Wehrleute gegen 3.45 Uhr in Vollbrand.

Von zwei Seiten seien die Einsatzkräfte mit zwei Rohren zur Brandbekämpfung vorgegangen. So verhinderten sie ein Übergreifen auf die Nachbargarage sowie Vegetation. Laut Feuerwehr erfolgten Nachlöscharbeiten und Vornahme von Schaum. Die Wehrleute lokalisierten Brandnester mit einer Wärmebildkamera und löschten diese ab.