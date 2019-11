Am Drachenfels : Eselsweg ist nach jahrelanger Sperrung wieder frei

Königswinter Fast drei Jahre lang war der Eselsweg in Königswinter gesperrt. Seit Mittwoch ist der bekannte Wanderweg zum Drachenfels wieder freigegeben. Die Sanierung hat rund 3,5 Millionen Euro gekostet. Der Drachenfels bleibt dennoch eine Baustelle.

Regierungspräsidentin Gisela Walsken schnappte sich am Mittwoch den Schlüssel, die rot-weiße Kette fiel, das Absperrgitter zum Eselsweg auf dem Drachenfelsplateau konnte beiseite geschoben werden. Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, und Königswinters Bürgermeister Peter Wirtz entfernten die Verbotsschilder in deutscher und englischer Sprache, die fast drei Jahre lang vor dem lebensgefährlichen Betreten des Wanderwegs gewarnt hatten. Walsken, Schuster und Wirtz betraten als erste den Weg.

Der Drachenfels mache seit Jahren Sorgen, so Walsken. „Er ist ständig in Bewegung und birgt Steinschlaggefahr.“ Es sei nichts anderes übrig geblieben, als den Eselsweg zu sperren, nachdem 2017 Messungen des geologischen Dienstes NRW im Auftrag der Bezirksregierung Köln ergeben hatten, dass die Standfestigkeit des Drachenfels unterhalb des Bergfrieds nicht mehr gewährleistet ist.

Aber nun ist der Felsen wieder eine Festung. „Ein Drittel des Felsens ist für die nächsten Jahrzehnte gesichert“, so Walsken. Wer jetzt den Eselsweg entlanggeht, sieht nackten Fels, in dem rund 200 zwei bis sechs Meter lange Felsnägel stecken. Außerdem wurden sieben alte Spannglieder, die als Anker dienten, ausgetauscht und zwei neu gesetzt. Diese Anker befinden sich hinter Klappen, die vom Eselsweg aus zu sehen sind – die Gegenstücke sind auf der anderen Bergseite. An diesen Ankern werden regelmäßig die Spannungsverhältnisse gemessen, um Gefahren zu erkennen. Denn: „Diese Sanierung ist nicht für die Ewigkeit, wir werden da immer wieder ran müssen“, so Thomas Metz von der Bezirksregierung.