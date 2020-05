Digitaler Sportunterricht : Erste Sportstunde über Youtube am CJD in Königswinter

Erste Sportstunde über Youtube am CJD in Königswinter

Während viele Schüler noch im Homeschooling sind, bieten die Lehrer Sportunterricht online an. Foto: Frank Homann

Königswinter Sportlehrer machen den Hampelmann: 200 Schüler schalten sich zur digitalen Sportstunde am CJD in Königswinter dazu. Weitere Schüler rufen das Video später bei Youtube ab.

Am Montag um 11.45 Uhr gehen Maik Iser, Katharina Schrader und Mustabasic Mirnes mit dem Probelauf auf Sendung. Sonst steht im Kellertheater der Jugenddorf-Christophorusschule Literatur und Musik im Mittelpunkt, ab 12 Uhr wird er für 15 bis 20 Minuten zur Online-Turnhalle.

Vor der ersten digitalen Sportstunde am CJD in Königswinter ist den drei Sportlehrern noch ein wenig die Nervosität anzumerken. „Ich bin gespannt, wie viele Schüler sich einschalten“, sagt Iser. Der 35-jährige Fachgruppenleiter Sport hatte die Idee, einmal in der Woche eine Sportstunde für die gesamte Schule mit Gymnasium und Realschule online anzubieten. Die Schüler konnten über einen YouTube-Link von zu Hause aus teilnehmen.