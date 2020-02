Fleischhersteller bei Tagung gestört : Drohanruf führte zu Polizeieinsatz am Petersberg

Königswinter Wegen eines Drohanrufs durchsuchte die Polizei am frühen Mittwochabend den Petersberg in Königswinter mit Spürhunden nach verdächtigen Gegenständen. Dort fand der Deutsche Fleischkongress statt.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am frühen Mittwochabend auf dem Petersberg in Königswinter gekommen. Gegen 17.15 Uhr war in der Rezeption des Steigenberger Grandhotels ein Drohanruf eingegangen, in dem laut Angaben der Polizei der Anrufer forderte, „das Gebäude zu räumen“. Dort fand zu dem Zeitpunkt ein Kongress mit rund 400 Teilnehmern statt - veranstaltet vom Deutschen Fleischkongress.