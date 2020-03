Ökumenische Fastenwoche : Die Gemeinschaft zählt bei der Fastenwoche in Heisterbacherrott

Die Gemeinschaft zählt bei der Fastenwoche in Heisterbacherrott

HEISTERBACHERROTT Seit 18 Jahren lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu einer ökumenischen Fastenwoche in Heisterbacherrott ein. Eine Ärztin gibt den Teilnehmern Tipps für die Zeit.

„Es ist noch Suppe da!“: Was nach Karneval klingt, ist aber vielmehr schon Fastenzeit und der Aufruf zum Nachfassen im Gemeindesaal hinter der Emmauskirche. Christine Hammer hat schließlich zwei Riesentöpfe Suppe gekocht, 40 Liter für die mehr als 50 Teilnehmer der ökumenischen Fastenwoche der Evangelischen Kirchengemeinde Heisterbacherrott. Da ist ein zweiter oder auch dritter Nachschlag für jeden drin.

Die Heilfasten-Aktion gibt es bereits seit 18 Jahren in der Gemeinde. Und immer mehr wollen mitmachen, wenn es darum geht, die Suppe gemeinsam auszulöffeln. Bei Hammer stand das Telefon nicht still, als sie die Anmeldungen für die Fastenwoche annahm, die sie mit Ärztin Brita Larenz von Beginn an organisiert. Alte Fastenhasen sind genauso darunter wie einige Neulinge, die beim Einführungstag die Faustregeln für den folgenden Entlastungstag und die Fastentage aufmerksam verfolgten.