Unterstützung für Kontor und Kaffeehaus : Königswinter erlaubt Außengastronomie in der Bungertstraße

Königswinter Die Stadt Königswinter schafft in der Altstadt einen Präzedenzfall: Um dem Kontor und Kaffeehaus am Bahnhof durch die Corona-Krise zu helfen, darf der Betreiber seine Außengastronomie erweitern.

Die Corona-Krise macht es möglich: Das Kontor und Kaffeehaus in der Altstadt darf mit städtischer Sondergenehmigung eine Außengastronomie auf einer öffentlichen Fläche in der Bungertstraße einrichten. Der bisher weiter unten auf der Straße stehende Poller soll an die Einfahrt von der Hauptstraße aus versetzt werden, was zur Folge hat, dass die Ein- und Ausfahrt in die Bungertstraße in Zukunft nur noch von der Rheinallee aus möglich ist.