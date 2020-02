Übernahmegarantie für Eltern und Mitarbeiter : CJD in Königswinter und Kita „Mikado“ kooperieren

CJD in Königswinter und Kita „Mikado“ kooperieren

Erstklässler der Lemmerzschule und Kinder der Kita Mikado bei der Vorstellung der Pläne für den neuen Spielplatz am Hallenbad. Foto: Frank Homann

Die Montessori Kindertagesstätte „Mikado“ und die benachbarte Jugenddorf-Christophorusschule (CJD) haben eine Kooperation mit einer Übernahmegarantie für Eltern und Mitarbeiter vereinbart. Mit der Fertigstellung der neuen viergruppigen Kita am Hallenbad im kommenden Jahr wird sich die Elterninitiative „Mikado“ voraussichtlich auflösen. Das CJD bewirbt sich gleichzeitig um die Trägerschaft für die neue Kita, die zusammen mit dem Hallenbad gebaut wird.

„Für uns wäre es als möglicher neuer Träger ein leichterer Start, wenn wir schon eine Gruppe haben“, sagt CJD-Verwaltungschef Reinhard Koglin. Die Bewerbungsfrist im Vergabeverfahren ist nach Angaben von Dezernentin Heike Jüngling Ende vergangener Woche abgelaufen. „Die Bewerbungen werden jetzt nach einer Matrix, die der Jugendhilfeausschuss im vergangenen Jahr beschlossen hat, bewertet“, so Jüngling. Der Bewerber mit der besten Bewertung erhalte dann den Zuschlag. Die neue Kita werde voraussichtlich im Frühsommer 2021 und wohl erst einmal mit ein oder zwei Gruppen starten.

Zusage für sicheren Platz

Für die eingruppige Kita „Mikado“ ist die Kooperation mit dem CJD wichtig, weil man so den Eltern im diesjährigen Anmeldeverfahren zusagen kann, dass sie auch in der neuen Kita einen Platz für ihr Kind sicher haben. „Die getroffene Vereinbarung mit dem CJD bietet unserem Personal und unseren Eltern Planungssicherheit. Das ist sehr wichtig, da das Jahr 2021 wohl das letzte Kindergartenjahr des Vereins Mikado sein wird“, sagt der Vorsitzende Florian Striewe. Das CJD werde den Mitarbeitern ein Übernahmeangebot zu den bestehenden Bedingungen unterbreiten.

Für die Eltern der Kita „Mikado“ sieht auch Koglin nur Vorteile für den Fall, dass das CJD im Vergabeverfahren den Zuschlag bekommen sollte. „Das wäre für die Eltern und Kinder von Mikado sehr gut, da sich an der gewohnten Umgebung nichts ändern würde. Auch Elemente der Montessori-Pädagogik werden in unser Angebot einfließen“, so Koglin.