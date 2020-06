„Bares für Rares“ : Feuer bei Dreharbeiten des ZDF auf Schloss Drachenburg

Foto: Freiwillige Feuerwehr Königswinter 9 Bilder Feuerwehreinsatz bei Bares für Rares

Königswinter Bei den Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg ist es zu einem Brand gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert. Das ZDF dreht dort die Serie „Bares für Rares“. Auch Horst Lichter hat sich über Instagram zu dem Zwischenfall gemeldet.



Von Anja Wollschlaeger und Ralf Klodt

Mitarbeiter des ZDF-Teams haben am Donnerstag bei Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg in Königswinter die Feuerwehr gerufen. Während in dem historischen Gebäude aktuell Folgen für die Serie „Bares für Rares“ aufgezeichnet werden, bemerkten sie Brandgeruch. Kurz vor 13 Uhr am Feiertag wurden umfangreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter und Bad Honnef zu dem Schloss unterhalb des Drachenfels in Königswinter gerufen.

Wie die Feuerwehr berichtet, haben die Mitarbeiter des Filmteams das Gebäude sofort evakuiert und die Rettungskräfte über den Notruf alarmiert. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Lutz Schumacher bestätigt, wurde durch das Feuer niemand verletzt.

Feuerwehrleute sind in das erste Obergeschoss des Schlosses vorgedrungen und haben dort einen - noch kleinen - Schwelbrand ausgemacht. Das Feuer konnte mit einem Handlöschgerät gelöscht werden, so Schumacher. Die Pressestelle des ZDF bestätigt: „Aufgrund dessen wurden die Proben für die Sendung "Bares für Rares" kurzzeitig unterbrochen. Die Stelle, an der der Feuerwehreinsatz stattfand, gehört nicht zu den Bereichen, die für die Dreharbeiten genutzt werden.“

Ausgerückt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 60 Kräften. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Nach dem glimpflichen Verlauf konnten die Dreharbeiten am Nachmittag fortgesetzt werden, hieß es von der Feuerwehr. Der Sachschaden blieb gering. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

„Das ZDF hatte im Mai angekündigt, dass auch in diesem Jahr auf Schloss Drachenburg zwei Abendshows der Trödelserie „Bares für Rares“ gedreht werden. Schloss und Park Drachenburg sind deshalb seit Montag geschlossen. Erst am Sonntag, 14. Juni, sollen die Dreharbeiten beendet sein.

Wegen der Corona-Pandemie war geplant, dass die Dreharbeiten ohne Zuschauer und Komparsen auskommen. Zudem sollten nur sechs statt sieben Händler dabei sein, um am Händlertisch die Abstände einhalten zu können”, hieß es beim ZDF.

Die Dreharbeiten haben in den vergangenen Jahren stets zahlreiche Besucher angelockt. So war es wohl auch in diesem Jahr. Die Feuerwehr berichtet, der Bereich um das umzäunte Schloss sei am Feiertag von vielen Besuchern gesäumt gewesen. Zu Behinderungen der Einsatzkräfte auf der Anfahrt kam es hierbei aber nicht.