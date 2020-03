Bonner Kabarettisten : Bill Mockridge und Margie Kinsky bei "Bares für Rares" auf Schloss Drachenburg

Schauspieler- und Comedian-Ehepaar Margie Kinsky und Bill Mockridge, Moderator Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel. Foto: ZDF/Frank Dicks

Königswinter Eine Wiederholung der zweiten Ausgabe der Trödelshow "Bares für Rares" auf Schloss Drachenburg in Königswinter läuft am Mittwochabend im ZDF. Zu Gast sind die Bonner Kabarettisten Margie Kinsky und Bill Mockridge.



Wie schon oft spielt auch am Mittwochabend, 4. März, die Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter auf Schloss Drachenburg in Königswinter. Es handelt sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2018.

Insgesamt zum fünften Mal wird "Bares für Rares" in der Prime-Time im ZDF um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die vergangene Sendung erreichte 5,03 Millionen Menschen bei einem Marktanteil von 19 Prozent. Das Highlight der Sendung war eine echte Goldmedaille von der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Diese Goldmedaillen wurden damals in einer limitierten Auflage von 100 Stück produziert.

Info Die Show Seit 2013 wird die ZDF-Trödelshow von Horst Lichter moderiert. Eingeladenen Bewerber und Prominente können ein mitgebrachtes Exponat einen der Händler anbieten. Zuvor gibt ein Experte eine Einschätzung des Wertes und überprüft die Echtheit des Exponates. Nach der Einschätzung erhält der Bewerber eine Händlerkarte, mit der er das Exponat zum Verkauf anbieten kann. Die Händler können schließlich auf den Gegenstand bieten. Entscheidet sich einer der Händler für einen Kauf bezahlt er den Bewerber Bar aus Eigenmitteln. In jeder Sendung sind im Regelfall drei Experten und fünf Händler anwesend. Aktuell läuft die achte Staffel der Sendung. Es gibt vier verschiedene Variationen der Sendung: das Promi-Special, das Händlerduell, "Lieblingsstücke" und die Abendshows.

In der zweiten Ausgabe auf Schloss Drachenburg ist das Bonner Kabarettisten-Ehepaar Bill Mockridge und Margie Kinsky zu Gast und versucht, ein Silber-Service zu verkaufen. Das Erbstück von Bill Mockridges Mutter fristete zu Hause in Endenich seit Jahrzehnten ein trauriges Dasein: "Das Service lag bei uns im Heizungskeller und war komplett schwarz angelaufen", berichtet Margie Kinsky dem GA. Nur ein Teil hatte noch einen eher zweifelhaften Nutzen: "Das Tablett hatte ich immer in der Küche hinter der Tür hängen - das ist so schwer, damit hätte ich einem Einbrecher gut eins überbraten können."

Die sechs Mockridge-Söhne wollten die guten, aber eben nicht mehr zeitgemäßen Stücke nicht haben, und sie bei Ebay zu verkaufen, brachte das Ehepaar nicht übers Herz. "Da kam uns "Bares für Rares" gerade recht", so Bill Mockridge. In der Sendung sind Stücke, die eine Geschichte erzählen, besonders beliebt, und genau das gilt für das Silber-Service: "Bills Vater hatte es in den 1950er Jahren auf den letzten Drücker am Weihnachtsabend für seine Frau gekauft - typisch Mann", erzählt Margie Kinsky. Doch damit nicht genug: Prompt ließ er sein Last-Minute-Geschenk auch noch am Taxistand in Toronto stehen. Schon damals war das Service wohl nicht übermäßig beliebt: Als Mockridge senior später mit dem Auto wieder zum Taxistand fuhr, stand es dort noch.

Nun aber soll es zu neuen Ehren kommen, weshalb Margie Kinsky und Bill Mockridge nach eigener Aussage einen halben Tag damit verbracht haben, das angelaufene Silber zu polieren. "Danach hatten wir beide einen Tennisarm", so Kinsky. Ob sich die Mühen gelohnt haben und in der ZDF-Sendung jemand gefunden werden kann, der das Service wertschätzt, ist am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr zu sehen.