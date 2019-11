Anbau der Bauernschenke : Sanierung des Dorfsaals in Oberdollendorf ist gescheitert

Zur Historie

Die Bauernschenke hat gut 375 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Erbaut wurde das ehemalige Lohgerberhaus um 1630. Etwa um 1900 gab es an der Heisterbacherstraße 123 die erste Gaststätte, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts den Namen „Zum ehemaligen Winzerverein“ trug. In den 1960er Jahren befanden sich in der Bauernschenke die „Dollendorfer Lichtspiele“. Das Fachwerk steht unter Denkmalschutz. qg