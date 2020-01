Bauarbeiten auf der B42 : Drachenbrücke wird frühestens Mitte 2022 fertig

Königswinter Der Landesbetrieb Straßenbau verschiebt seine Pläne im Verlauf der B42 erneut. Die Arbeiten an der Drachenbrücke werden nun zunächst ausgeschrieben, die Renovierung der drei Tunnel zwischen Königswinter und Bonn beginnt erst 2021.

Die Sanierung der Drachenbrücke und der Tunnelkette an der B42 verzögert sich erneut um mindestens ein Jahr. Frühestens Ende 2020, so schätzt der zuständige Landesbetrieb Straßenbau NRW, könne mit der Ertüchtigung der maroden Brücke oberhalb der Königswinterer Altstadt begonnen werden. Zuletzt waren die Planungen von einem Baubeginn Ende 2019 ausgegangen. Auch die Arbeiten an den drei Tunneln zwischen Königswinter und Bonn verschieben sich um rund zwölf Monate. Neuer avisierter Baubeginn ist 2021.

Einspurige Verkehrsführung entlastet die Brücke

Wechselseitige Tunnelsperrung geplant

Zeitlich gekoppelt mit den Arbeiten an der Drachenbrücke ist die Sanierung der Tunnelkette an der B42. In den drei Bauwerken, die zwischen 1981 und 1984 entstanden, muss unter anderem die komplette Sicherheitstechnik erneuert werden. Die Verkehrsführung während der Sanierung sei aufwendig, so Kieback. Geplant sei, die Fahrspuren in den Tunneln während der Bauzeit wechselseitig zu sperren. Jeweils in der Tunnelhälfte, in der gerade nicht gearbeitet wird, soll der Verkehr einspurig in Fahrtrichtung Bonn beziehungsweise Königswinter geführt werden. Die Planungen für das Projekt laufen seit 2012, somit waren die Kosten nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die wurden mittlerweile angepasst und dem Bund zur Genehmigung vorgelegt.