ZDF-Sendung : Bares für Rares auf Schloss Drachenburg am Mittwoch im TV

Bares für Rares auf Schloss Drachenburg am Mittwoch im TV

Königswinter Schloss Drachenburg in Königswinter ist eine imposante Kulisse. Das wissen nicht nur Besucher zu schätzen, sondern auch TV-Produktionen. Am Mittwoch zeigt sich die Sendung „Bares für Rares“ erneut als Gast auf der Burg.

Am Mittwoch ist Schloss Drachenburg erneut Kulisse für die beliebte Trödelshow „Bares für Rares“. Der Moderator Horst Lichter hatte seine Gäste und Experten in den Park von Schloss Drachenburg geladen. Gedreht wurde die Sendung allerdings bereits Mitte Oktober. Zum dritten Mal zeichnete das ZDF auf der Burg Bares für Rares auf. Produziert wurde eine XXL-Ausgabe, die in zwei Teilen ausgestrahlt wird.