Foto-Ausstellung : Ausstellung in Oberpleis zeigt persönlichen Blick in die Welt

Petra Brück zeigt ihre Fotografien noch bis Ende März im Zuhause der Kunst in Oberpleis. Foto: Frank Homann

OBERPLEIS Die Foto-Ausstellung in Oberpleis zeigt die Eindrücke, die Petra Brück ein halbes Jahr als Weltentdeckende mit der Kamera gesammelt hat. Die Bilder wecken bei den Besuchern die Reiselust.



Einmal um die Erdkugel fliegen, fremde Länder, Kulturen und Menschen kennenlernen, Naturschönheiten bestaunen, wilde Tiere entdecken – Petra Brück hat sich diesen Traum erfüllt. Für sechs Monate hat sie alles hinter sich gelassen und ist Weltentdeckende geworden. Durch 20 Länder führte sie ihre Reise, im Gepäck das „Round the World-Ticket“ und ihre Kamera. Mehr als 8000 Fotos sind in dieser Zeit entstanden, 285 davon können noch bis Ende März im Zuhause der Kunst in Oberpleis angeschaut werden.

Es ist eine Ausstellung, die Reiselust weckt: Dubai, New York, Hawaii, Bangkok, Costa Rica und Honduras waren nur einige Ziele auf dem abenteuerlichen Trip um die Welt. Mal in aller Ruhe auf das richtige Licht wartend, mal spontan „aus der Hüfte geschossen“, fing Petra Brück ihre Eindrücke unterwegs mit der Kamera ein. „Weniger um klassische Instagram-Motive und Bilder wie aus dem Reiseführer zu reproduzieren, sondern um ganz persönliche Blicke festzuhalten: Stimmungen, Landschaften, berührende Details und Geschichten“, verriet Irina Wistoff, die die Weltenbummlerin schon lange kennt und bei der Vernissage am Sonntag in die Ausstellung einführte.

Für die Weltreise den Job aufgegeben

Brück hat viele Jahre in Königswinter gelebt, bis zu ihrem Aufbruch 2019 war sie Direktorin des dbb-Forum Siebengebirge in Thomasberg. Um Weltentdeckerin zu werden, gab sie ihren Job auf. Das Fernweh kam nicht von ungefähr: „Ich habe zwölf Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet und habe es immer so empfunden, dass jedes Land und jede Kultur besondere Menschen und Dinge zu bieten hat, die man nur dort entdecken kann.“

Auf die Frage, welches Reiseziel sie besonders beeindruckt oder fasziniert hat, muss Brück lange überlegen: „Jedes Land hat seine Eigenheiten und seinen Charme. Und ich habe aus jedem Land sehr, sehr viel mitgenommen.“ Besonders emotionale Erlebnisse hatte sie in Vietnam und Kambodscha beim Besuch der Schächte der Vietcong oder der „Killing Fields“: „Keiner kann hier seine Tränen zurückhalten, wenn er ein Seelenbändchen für die Kinder am Baum anknüpft.“

Von Ort zu Ort mit Dampflok, Rikscha und Kanu

Gereist ist Brück mal alleine, mal in Begleitung. Allein die Aufzählung der Fortbewegungsmittel zeigt, wie abwechslungsreich und abenteuerlich die Reise war: von der Dampflok über Propellermaschine, Rikscha und Kanu bis hin zum Reggae-Bus war alles dabei, was fährt oder fliegt. Am liebsten allerdings war Petra Brück zu Fuß unterwegs – immer auf der Suche nach dem, was ihr jeweiliges Reiseziel ausmacht: Geschichte, Kultur, Küche, Farben oder Pflanzen. Ganz besonders haben es ihr dabei auch die Tiere angetan: Kängurus, Löwen, Pinguine – es gibt kaum ein Tier, das ihr auf ihren Reisen nicht begegnet ist. „Wir sollten uns mehr darauf besinnen, wie wichtig diese Geschöpfe für unsere Welt sind“, sagt sie.

„Da wir in einer Zeit leben, in der Reiselust mit Klima- und Umweltschutz aufeinanderprallt, in der Tourismus arme Länder reicher macht und Kultur zerstört, Bilderflut und Achtsamkeit nebeneinander bestehen, bin ich für diese Ausstellung sehr dankbar“, betont Wistoff. Die Fotografien würden vieles sichtbar machen: die Freude am Entdecken, am Sehen, Neugier, Kritik, Genuss, ungläubiges Staunen. „Durch die Augen von Petra Brück können wir hier im Zuhause der Kunst auf wenigen Quadratmetern ihren Blick auf die Welt teilen.“ Eins wird dabei deutlich: „Wir dürfen in einer Welt voller abwechslungsreicher Kulturen, wunderbarer Wesen und Landschaften leben.“