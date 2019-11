Zwischen Königswinter und Siegburg : A3 nach Unfall im Siebengebirge gesperrt

Auf der A3 zwischen Königswinter und Siegburg hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Foto: GA

Köngswinter/Lohmar An einem Stauende auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Königswinter und dem Kreuz Bonn/Siegburg sind am Mittag ein Kleintransporter und ein Lastwagen kollidiert. Die Autobahn in Richtung Norden ist derzeit komplett gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Die Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Siebengebirge/Königswinter und dem Kreuz Bonn/Siegburg ist derzeit in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Wie die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte es dort gegen 14.10 Uhr einen Unfall an einem Stauende gegeben. Demnach war ein Kleintransporter in einen Lastwagen gefahren. Ersten Informationen zufolge ist eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt worden.

Die Rettungsmaßnahmen sind angelaufen, es hat sich ein langer Stau gebildet. Wie lange die Sperrung andauert, ist der Polizei zufolge noch unklar.