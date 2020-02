Einsatz in Königswinter : 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Königswinter In Königswinter hat die Polizei einen 16-Jährigen nach einer riskanten Verfolgungsjagd gestellt. Der Jugendliche war mit dem Auto seiner Eltern unterwegs und hatte weitere Jugendliche an Bord.

Die Polizei war nach ihren Angaben am Samstagmorgen um kurz nach 2 Uhr von einem Anrufer informiert worden, dass mehrere Jugendliche, die nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, mit einem Opel Meriva von Berghausen nach Ittenbach unterwegs seien. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 16-Jährigen, der erst im Oktober 17 wird, ein 17-jähriger Beifahrer und zwei 16-jährige Mädchen auf der Rückbank.

In Höhe des Ibis-Hotels in Ittenbach entdeckten die herbeigeeilten Polizeibeamten das Fahrzeug der Jugendlichen und folgten ihm in Richtung Thomasberg. Auf die Haltezeichen der Polizei ab dem Stöckerhof reagierte der 16-jährige Fahrer nicht, sondern beschleunigte stattdessen. Auch das Blaulicht und das rote Blitzlicht machten keinen Eindruck auf den Autofahrer ohne Führerschein. Anschließend lieferten sich der 16-Jährige und die Polizei eine regelrechte Verfolgungsjagd mit einem riskanten Überholmanöver und unter Missachtung der Vorfahrtsregel auf der Rosenaustraße in Thomasberg.