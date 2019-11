Umgestaltung der Altstadt : Wettbewerb über die Umgestaltung der Rheinallee

Königswinter Die Umgestaltung der Rheinallee in der Altstadt von Königswinter verzögert sich. Ein Wettbewerb soll klären, wer damit betraut werden soll. Eine geplante Mehrfachbeauftragung ist damit vom Tisch.

Die Mehrfachbeauftragung basierte auf einem Entschluss, den der Ausschuss im September gefasst hatte. Hintergrund war, möglichst bis September 2020 eine Entwurfsplanung samt Kostenberechnungen fertigzustellen, so der Technische Dezernent Theo Krämer. So wäre es möglich gewesen, zu diesem Zeitpunkt auch einen Antrag auf Städtebaufördermittel zu stellen, um die Umgestaltung und damit die Problematik des Fuß- und Radverkehrs an der Rheinallee zügig in Angriff zu nehmen. Insgesamt sieben Büros habe die Verwaltung seitdem angeschrieben, fünf hätten eine Rückmeldung gegeben.