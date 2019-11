Aufregung in Königswinter : Neue Einteilung der Wahlbezirke wegen Formfehler

KÖNIGSWINTER Bei der Kommunalwahl 2020 in Königswinter wird nicht wie bisher in 20, sondern in 22 Wahlbezirken an die Urnen gebeten. Grund ist ein Formfehler der Verwaltung, der auch bei den Parteien für Wirbel sorgt.

Das bedeutet für die Bürger der Stadt Königswinter bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September 2020: Sie werden nicht wie bisher in 20, sondern in 22 Wahlbezirken an die Urnen gebeten. Entsprechend beträgt die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder in Königswinter 44. So wie es das Kommunalwahlgesetz für Nordrhein-Westfalen für eine Stadt dieser Größenordnung vorsieht. Dabei hatten die Ratsmitglieder eigentlich per Beschluss vom Dezember 2017 dafür gestimmt, die Anzahl der Wahlbezirke und Ratsmitglieder zu verringern. Das wurde in Einklang mit dem Gesetz in Königswinter seit 1999 praktiziert. Und das sollte auch für die kommende Legislatur gelten. Schließlich hat der Rat Dank des Systems aus Direkt- und Listenwahl und der Überhangmandate jetzt schon 52 Sitze.