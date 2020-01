Erinnerung an einen ganz Großen : Festakt auf dem Petersberg zum 144. Geburtstag von Konrad Adenauer

RHÖNDORF. Konrad Adenauer wäre am Sonntag 144 Jahre alt geworden. Auf dem Rhöndorfer Waldfriedhof und auf dem Königswinterer Petersberg gedachten Familienmitglieder und zahlreiche prominente Gäste des ersten Bundeskanzlers.

Kanzler-Enkel Konrad Adenauer zeigte sich gerührt: „Ich freue mich, dass auch nach so vielen Jahren immer am Geburtstag meines Großvaters so viele Anhänger hierherkommen“, sagte der Kanzler-Enkel angesichts der langen Menschenschlange, die am Sonntagmorgen über den Rhöndorfer Waldfriedhof zog. Am 5. Januar 1876 war Konrad Adenauer in Köln geboren worden. Auch anläßlich seines 144. Geburtstages pilgerten zahlreiche Verwandte, Wegbegleiter und Bürger, die sich dem Gründungskanzler der Bundesrepublik verbunden fühlen, zur Ruhestätte auf dem Waldfriedhof, um seiner zu gedenken und gemeinsam mit Enkel Konrad Adenauer, dem Sprecher der Familie, ein Gebet zu sprechen.