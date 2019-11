Sessionseröffnung im Oberhau : Eudenbach proklamiert Prinz Detti I. und Prinzessin Lydia I.

Eudenbach Mit der Sessionseröffnung ist in Eudenbach das Prinzenpaar vorgestellt worden: Prinz Detti I. und Prinzessin Lydia I. werden mit Kinderprinz Julian I. und Kinderprinzessin Alina II. das Narrenschiff steuern.

Die fünfte Jahreszeit bei der KG „Spitz pass op“ im Oberhau ist eröffnet. Beim Start in die jecke Zeit gab es für die Oberhauer Karnevalisten im Narrentempel der Mehrzweckhalle kein Halten mehr. Das mit Spannung erwartete – und bis dahin geheim gehaltene – neue Prinzenpaar wurde proklamiert: Prinz Detti I. (Detlef) und seine Prinzessin Lydia I. (Weber) haben die Segel gehisst und werden in der kommenden Session das Narrenschiff auf Kurs halten. Und das werden sie ohne Zweifel gut machen, denn wenn einer die Oberhauer kennt, dann die Beiden. In ihren Adern fließt Oberhauer Blut. Prinz Detti I. lebt von Geburt an in Quirrenbach, seine Prinzessin Lydia I. hat in Gratzfeld das Licht der Welt erblickt.