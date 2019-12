Baumschule Klosterhalfen : Diese Weihnachtsbäume werden im Siebengebirge bevorzugt

Siebengebirge Die Königswinterer Baumschule Klosterhalfen setzt beim Anbau der Weihnachtsbäume auf ökologische Prinzipien. Kurze Wege und wenig Düngung sollen die Öko-Bilanz verbessern. Nordmanntannen werden am meisten verkauft.

Ein geschmückter Nadelbaum ist für die meisten Menschen, die Weihnachten feiern, der symbolische Mittelpunkt des Festes. Alle Jahre wieder stellen sie einen Baum auf und putzen ihn sorgfältig mit allem heraus, was die Weihnachtskiste so hergibt. Doch bevor der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, heißt es: Entscheidungen treffen. Tanne, Fichte oder Kiefer? Hoch, klein, ausladend oder schlank? Die aktuellen Diskussionen zum Klimawandel geben zusätzlich Feuer. Ist ein Baum überhaupt noch zeitgemäß oder geht der Trend zum „Nullbaum“?

Werner Klosterhalfen, Mitinhaber der Baumschule Klosterhalfen in Königswinter-Freckwinkel, sieht die Entscheidung bei seinen Kunden: „Jeder muss selbst wissen, welchen Weihnachtsbaum er auswählt“, sagt er. Die Baumschule Klosterhalfen wurde in den 1960er Jahren gegründet und wird seit 1996 von den Söhnen Gerhard und Werner sowie Schwiegertochter Elke Klosterhalfen gemeinschaftlich geführt. Das Sortiment auf dem rund fünf Hektar großen Areal reicht vom Alleebaum bis zur Zierstaude. Jedes Jahr verkauft Klosterhalfen zwischen 300 und 500 Weihnachtsbäume ab Hof. Rund die Hälfte der verkauften Bäume stammt aus eigener Produktion, die anderen werden aus Betrieben im Sauerland zugekauft.

„Einige haben bei dem ergiebigen Regen in den vergangenen Tagen den Weihnachtsbaum-Kauf noch einmal aufgeschoben“, sagt Elke Klosterhalfen. Während die Menschen ihre Bäume am liebsten bei blauem Himmel und leichtem Frost auswählten, sei für die Bäume der Regen jedoch ideal. „Sie werden noch einmal mit richtig Feuchtigkeit versorgt, bevor es ins Wohnzimmer geht.“

Bäume brauchen Raum und Luft

Die Pflege der Pflanzen erfolge unter ökologischen Gesichtspunkten. So werden die Korrekturschnitte an den Bäumen mit speziellen Zangen ausgeführt und nicht chemisch eingeleitet, sagt Klosterhalfen Zudem ist für ihn ein achtsamer Umgang mit Düngung überaus wichtig. „Je mehr Dünger, umso höher ist die Gefahr, dass die Bäume von Läusen oder Pilzen befallen werden.“

Die Frage nach den Trends beim Weihnachtsbaumverkauf beantwortet Klosterhalfen prompt: „Das ist die Nordmanntanne.“ Der Baum sei schon seit einigen Jahren der Liebling der Käufer. Die Nordmanntanne sei sattgrün, habe weiche und glänzende Nadeln, einen gleichmäßigen Wuchs und sei lange haltbar. Heimat der Nordmanntanne ist der Kaukasus. Dort werden heute in riesigen Wäldern an meterhohen Bäumen die Saatgutmengen gewonnen, die die Nachfrage an Weihnachtsbäumen auch in Deutschland verlangt. Inzwischen werden auch in der Eifel Saattannen angebaut. Insgesamt werden jährlich rund 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Etwa 1,2 Millionen dieser Bäume kommen aus dem Rheinland.