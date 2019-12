Höhe Bad Honnef : Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Bad Honnef Bei einem Unfall auf der A3 wurden am Montagmorgen auf Höhe Bad Honnef zwei Menschen schwer verletzt. Ein Auto hatte sich aus noch ungeklärter Ursache überschlagen und kollidierte dann mit einem Lkw.

Auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, sind auf Höhe Bad Honnef gegen 6.50 Uhr ein Pkw und zwei Lkw in den Unfall verwickelt gewesen. Die anfängliche Vermutung, dass der Pkw einen Reifenplatzer hatte, konnte sich nicht bestätigen. Der Unfallhergang bleibt vorerst ungeklärt. Der Pkw wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.