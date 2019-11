Zusammenarbeit in Bad Honnef : Kindertagespflege und Kindertagesstätten kooperieren

BAD HONNEF In Bad Honnef wurde nun eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit von Kindertagespflege und Kindertagesstätten unterzeichnet. Insgesamt gibt es 28 Kooperationspartner, 15 aus der Kindertagespflege und 13 Kindertageseinrichtungen.

Sie funktioniert schon seit fünf Jahren. Eine Vereinbarung zur Kooperation zwischen Kindertagespflege und Kindertagesstätten in Bad Honnef gibt der Zusammenarbeit jetzt ein solides Fundament. Ein buntes Logo mit den drei Hand­abdrücken ist das äußere Zeichen für das Netzwerk „Tagespflege und Kita in Kooperation“.

Mitarbeiter des Bad Honnefer Jugendamtes überreichten den Netzwerkpartnern Urkunden, unter anderem für die aktive Teilnahme an den regelmäßigen Netzwerktreffen. Jugendamtsleiter Julian Schimkowski sagte: „Wir sind stolz, dass wir ein Jubiläum feiern können.“ Das Netzwerk bestehe seit fünf Jahren, und mit der Kooperationsvereinbarung erfüllten sie nun auch die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens. „Tagespflegepersonen und Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen gehen Hand in Hand im Sinne der Familien und zum Wohle der Kinder.“

Gemeinsame Gestaltung von Bildungsangeboten für Kinder

Großgeschrieben werden der fachliche Austausch und die gemeinsame Gestaltung von Bildungsangeboten für Kinder. Gegenseitig gewähren sich die Fachkräfte der beiden Betreuungsangebote Einblicke in ihre pädagogische Arbeit. Und auch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist möglich. So gibt es Fälle, in denen Tagesmütter mit ihren Tagespflegekindern die Außenspielfläche eines Kindergartens nutzen dürfen. So kann auch der spätere Übergang in den Kindergarten erleichtert werden. Das Kind gelangt dann auf bereits bekanntes Terrain.