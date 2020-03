Heimatbuch für Mädchen und Jungen : Volksbank zeigt Illustrationen aus „Bad Honnef für Kinder“

Bad Honner Die Volksbank in Bad Honnef zeigt Illustrationen aus dem Buch „Bad Honnef für Kinder“. Die märchenhaften Zeichnungen schuf Ilona Nonay-Ernst, die Texte Susanne Gröf.

Diesem Stoff gab Nonay-Ernst mit Stiften und Finelinern Gestalt. Die Sage von den Riesen, die nach getaner Arbeit die Erde von den Spaten klopfen und so das Siebengebirge entstehen lassen, ist ebenso bildlich umgesetzt wie die Arbeit der Winzer oder Schiffer. Dabei ging die Künstlerin sehr genau vor, gab den Bildern aber ihre eigene Note. Etwa bei der Landschaft mit dem Rhein und den Bergen, die sie in einen Rankenrahmen stellte, aus dem Tiere auf das Idyll schauen. Oder beim Drachen, der aus einer Schleife schaut. Bunt und mit Blättern grün gerankt ist indes das Titelbild, das in märchenhafter Form die Löwenburg zeigt. Auf der Rückseite stehen Kinder, die durch das ganze Buch „wandern“ unter dem Schmuck-Portal des alten Rathauses.

Ilona Nonay-Ernst stammt aus Stamford in Connecticut, ihr Vater war Maler. Und sie eiferte ihm schon als Kind nach. Mit 18 kam sie nach Deutschland, um an der John-Cranko-Ballettschule ihre professionelle klassische Ballettausbildung zu absolvieren. Heute arbeitet die zweifache Großmutter, die seit 32 Jahren in Bad Honnef lebt, als Ballettlehrerin, unterrichtete an der Musicalschule am Gymnasium Schloss Hagerhof und an der Ballettschule Kares.