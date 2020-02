Stopp abgelehnt : Verwaltungsgericht erlaubt Arbeiten auf Insel Grafenwerth

Bad Honnef Mit einem Zwischenentscheid hat das Verwaltungsgericht Köln bekräftigt: Die Stadt Bad Honnef muss die Vorarbeiten für den Umbau der Insel nicht stoppen. Die Entscheidung im Eilverfahren, das der BUND angestrengt hat, fällt in den nächsten vier Wochen.

Das Verwaltungsgericht Köln hat per Zwischenentscheidung seine Einschätzung der vergangenen Woche bekräftigt und den sofortigen Stopp der Arbeiten auf der Insel Grafenwerth abgelehnt. Das teilte der Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag mit. Eine endgültige Entscheidung im Eilverfahren soll in den nächsten vier Wochen fallen.