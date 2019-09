Delikates in Bad Honnef : Veranstalter zufrieden mit Schlemmerabendsaison

Delikates in Bad Honnef

Wohlsein: Heide Schnippering und Dirk Völker prosten mit Schlemmermacher Jürgen Kutter (M.) an.

Bad Honnef Die Veranstalter sind zufrieden mit der Schlemmerabendsaison in Bad Honnef. Der nächste Schlemmerabend findet erst wieder im Frühjahr 2020 statt.

Weiße Hussen, Holztische mit Lämpchen, Lichtern und Rosen, darauf die Weingläser mit der Gravur "Schlemmerabend Bad Honnef", in die zum letzten Mal in diesem Jahr der süffige Rebensaft eingeschenkt wurde - die Schlemmerabendsaison 2019 ist seit Freitag Geschichte. Die Köche am "rollenden Herd" legten sich noch einmal richtig ins Zeug, um den Besuchern der Veranstaltung bleibende Erinnerungen zu bereiten, denn der nächste Schlemmerabend steigt erst wieder im Frühjahr 2020.