Denkmal in Bad Honnef : Sanierung des Ulanendenkmals hat begonnen

Denkmal in Bad Honnef

Der Platz am Ulanendenkmal ist bei Spaziergängern vor allem wegen der Aussicht auf das Rheintal beliebt. Jetzt wird das Denkmal saniert. Foto: Frank Homann

Rhöndorf Die Jahre haben dem Ulanendenkmal oberhalb von Rhöndorf zugesetzt, Frosteinbrüche haben dem prägenden Bau besonderen Schaden zugefügt. Nach jahrelanger Planung wird das Denkmal nun saniert.

In Rhöndorf hat die Sanierung des Ulandendenkmals begonnen. Wie berichtet, muss der Bewuchs aus dem Mauerwerk entfernt werden, um Fehlstellen ausbessern zu können. In den vergangenen drei Jahren hatte die Stadt die Sanierung des Denkmals mit dem Landschaftsverband Rheinland, der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises sowie dem Bürger- und Ortsverein Rhöndorf abgestimmt und Genehmigungen eingeholt.

Wassereinbrüche und Frost setzten dem Denkmal zu

Besondere Herausforderung sei die Behandlung der durch Wurzeln entstandenen Risse, so Technischer Gebäudemanager Frank Beckmann. Es sei Wasser in das Gemäuer eingedrungen und im Winter aufgefroren. Vorgabe des Denkmalschutzes sei Wiederherstellung vor Ersatz. Somit müsse für jedes beschädigte Teil ein Muster in ein Labor eingesendet werden. Dort werde dann eine stofflich geeignete und farblich angepasste Ersatzmasse hergestellt. Danach erhielten die Steine einen mineralischen Schutzanstrich nach historischen Vorgaben. Geplant seien auch Pflege und Aufwertung der Wege und des Rastplatzes.