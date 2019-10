"Wir lassen Bad Honnef erblühen" : Schüler aus Bad Honnef bepflanzen Neuen Friedhof an Linzer Straße

Foto: Frank Homann Packen kräftig mit an und haben Spaß dabei: Die Bad Honnefer Grundschüler setzten Krokuszwiebeln in die Erde.

Bad Honnef Rund 300 Bad Honnefer Jungen und Mädchen der Theodor-Weinz-Grundschule in Aegidienberg und der Selhofer Grundschule Sankt Martinus sind zum Neuen Friedhof an der Linzer Straße gekommen. Auf Einladung der Initiative Wirtschaft für Bad Honnef pflanzten sie dort Krokusse.

Simon und Cédric sind im Umgang mit Blumenzwiebeln bereits alte Hasen: "Wir haben im vergangenen Jahr schon mal Krokusse im Reitersdorfer Park gepflanzt", sagen die beiden Achtjährigen, die die Gemeinschaftsgrundschule Am Reichenberg besuchen, greifen elanvoll zur Tüte mit Blumenzwiebeln und den kleinen Spaten. An diesem Morgen waren die beiden wie auch rund 300 weitere Bad Honnefer Jungen und Mädchen der Theodor-Weinz-Grundschule in Aegidienberg und der Selhofer Grundschule Sankt Martinus zum Neuen Friedhof an der Linzer Straße gekommen. Auf Einladung der Initiative Wirtschaft für Bad Honnef pflanzten sie Krokusse, um die Grünflächen im kommenden Jahr in ein farbenprächtiges Blütenmeer zu verwandeln. Getreu dem Motto der Aktion: "Wir lassen Bad Honnef erblühen."

"Die Pflanzaktion findet bereits zum siebten Mal statt", sagte Initiator Diether Habicht-Benthin. Dieses Mal allerdings an einem besonderen Ort. "Um diese Fläche am Friedhof haben wir uns lange bemüht, da sie ein hochfrequentierter und zugleich öffentlicher Platz ist", erläuterte Habicht-Benthin. Auch Regionaldirektor Matthias Weiler von der Kreissparkasse Köln in Bad Honnef, die die Aktion unterstützt, war gekommen: "Ich habe heute schon gelernt, dass es sich bei Krokussen um Frühblüher handelt und Bienen sie gerne mögen", sagte er. "Wunderbar, dass wir uns nächstes Jahr an den Blüten erfreuen können, die ihr heute pflanzt", so Weiler an die Adresse der Kinder.