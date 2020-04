Fahrerflucht in Bad Honnef : Rollerfahrer beschädigt geparktes Auto in Selhof

Rollerfahrer beschädigt geparktes Auto in Selhof

Fahrerflucht in Bad Honnef

Bad Honnef Auf regennasser Fahrbahn soll der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag in einen geparkten Wagen gerutscht sein. Obwohl ihn Zeugen darauf hingewiesen hätten, habe er nicht die Polizei verständigt.

Die Bonner Polizei sucht nach dem derzeit noch unbekannten Fahrer eines sportlichen Motorrollers, der am Dienstagnachmittag ein am Fahrbahnrand der Beueler Straße in Selhof geparktes Fahrzeug beschädigt haben soll.