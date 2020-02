Talentschmiede Karneval : Proben für die Selhofer Kindersitzung in vollem Gange

SELHOF. An Rosenmontag feiern die Pänz ihre Sitzung in Selhof. Das Programm gestalten Kinder für Kinder. Bereits zum 33. Mal findet die Veranstaltung im „Gürzenich von Selef“, dem Saal Kaiser, statt.

Nur die Kamelleschlacht wird nicht geprobt. Ansonsten nimmt das Organisationsteam der Selhofer Kinderkarnevalssitzung am Rosenmontag es sehr ernst mit den Vorbereitungen auf den Höhepunkt des Fasteleers für die Jüngsten. Bereits zum 33. Mal findet diese Veranstaltung im Saal Kaiser, dem Gürzenich von Selef, statt. Der Senat der Großen Selhofer Karnevalsgesellschaft hatte einst die Idee dazu. Nach dem Rosenmontagszug gehen die Kinder seither schnurstracks in den Saal Kaiser zu ihrer Sitzung.

Präsidentin Maya Horn setzt sich an den Elferratstisch auf der Bühne. In die Mitte, dort, wo bei der Sitzung der Großen Selhofer KG Sitzungspräsident Stefan Meyer seinen Platz hat. Der Nachwuchs will schließlich den Pänz eine genauso tolle Veranstaltung bieten, wie die erwachsenen Selhofer sie jedes Jahr erleben – von Kindern für Kinder gemacht. Und da schauen sich die jungen Karnevalisten so einige Tricks von den Großen ab.