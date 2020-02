Herstellerinnen gesucht : Präsente für die Clowns vom Circus Comicus

Bad Honnef Kamelle werfen andersrum: Beim Bonner Rosenmontagszug wurden die Clowns vom Circus Comicus beschenkt. Zu den beiden unbekannten Frauen, die selbst Stofftaschen verteilten, suchen sie jetzt Kontakt.

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Alles? Keineswegs. Was bleibt, sind jede Menge Erinnerungen an Feiern und Züge im Karneval. Und an besondere Begegnungen. Eine solche erlebten die Mitglieder des Bad Honnefer Circus Comicus im Rosenmontagszug in Bonn.