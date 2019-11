Seniorenzentrum Sankt Pantaleon : Pflegeschutzbund kritisiert Kündigungen im Unkeler Altenheim

Unkel Nachdem die Betreiber des Seniorenzentrum Sankt Pantaleon in Bad Honnef Anfang der Woche Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter informierten, dass die Pflegeplätze zum Ende des Jahres gekündigt sind, kritisiert der Pflegeschutzbund nun die Betreiber.

Heftige Kritik am Kündigungsverfahren im Seniorenzentrum Sankt Pantaleon übt der BIVA-Pflegeschutzbund. Der Betreiber hatte Anfang der Woche Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter informiert, dass die 25 Plätze in der Pflege zum 31. Dezember gekündigt sind . „Betreiber und Eigentümer stellen hier ihr eigenes wirtschaftliches Interesse vor das Interesse der pflegebedürftigen Menschen, die in ihrer Einrichtung leben“, so Manfred Stegger gegenüber dem GA. Der Bad Honnefer ist Vorstandsvorsitzender des eingetragenen gemeinnützigen Vereins.

Die kurzfristige Kündigung der Bewohner stehe „im Gegensatz zu dem Leitsatz der Marienhaus Unternehmensgruppe mit ihren 21 Heimen in der Region plus Krankenhäuser, Hospize etc. und 13.000 Beschäftigten. Er lautet: ‚Wir gehen verantwortungsvoll mit unserer wirtschaftlichen Macht um’“, so auch Markus Sutorius, BIVA-Jurist. „Ein verantwortungsvoller Betreiber von der Größe müsste in der Lage sein, das entstandene Problem so zu lösen, dass dies nicht auf dem Rücken der Bewohner erfolgt. Zumindest hätte er längst im Vorfeld die Bewohner informieren können.“