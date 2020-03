So gesehen : Mutmacher auf Rheinisch in der Corona-Krise

Dieses bunte Transparent hängt an einem Haus an der Kreuzweidenstraße in Bad Honnef. Foto: Konrad Höffken

Bad Honnef Auch in der Corona-Krise lassen Rheinländer den Kopf nicht hängen. Sich nicht unterkriegen und den Mut nicht sinken lassen – dieses Signal senden Hausbewohner von der Kreuzweidenstraße mit einem bunten Plakat aus.

Das Rheinische Grundgesetz ist bekanntlich für so manche Lebensweisheit gut. „Et es wie et es“ (Artikel 1) und „Et kütt wie et kütt“ (Artikel 2) möchte man den Zeitgenossen gerade jetzt in der Krise zurufen – und zwar keineswegs als Ausdruck eines fatalistischen Weltbildes, sondern als Mutmacher, als Zuspruch, den Kopf ja nicht hängen zu lassen.