Liebesschwüre im Internet : Honnefer Betrügerin spielte den Loverboy

Täter suchen Opfer in den sozialen Netzwerken

So ahnte die Frau nicht, dass der Ingenieur in den besten Jahren in Wirklichkeit eine 22-jährige Frau aus Bad Honnef war. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fortgesetzten gewerbsmäßigen Betrugs erhoben und die junge Frau wird sich im Frühjahr vor dem Bonner Amtsgericht verantworten müssen.

„Romance Scamming“ nennt sich die Kriminalitätsmasche auf Neudeutsch. Romantisch ist für die Opfer dieser neuen Spielart des Vorschussbetrugs wohl einzig der Name. In Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken suchen die Täter nach potenziellen Opfern. Ist der Kontakt erst hergestellt, hagelt es Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit. Das Ziel ist aber nicht die Liebe, sondern das Geld der Auserwählten.

Die junge Bad Honneferin scheint eine wahre Virtuosin in ihrem Metier gewesen zu sein – schließlich gehört eine Menge Einfühlungsvermögen dazu, eine fremde Frau dazu zu bringen, sich in einen Mann zu verlieben, den sie noch niemals in natura gesehen hat. Ob sie sich als Frau womöglich besser in die Gefühlswelt ihrer ebenfalls weiblichen Opfer hineindenken konnte, wird sich im Rahmen des Prozesses wohl kaum aufklären lassen.