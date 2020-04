Kurhaus Bad Honnef : Sanierung des Kursaals für 7,5 Millionen Euro steht vor dem Abschluss

Bad Honnef Die Sanierung des Kurhauses Bad Honnef für rund 7,5 Millionen Euro neigt sich dem Ende zu. Die für Ende April geplante Feierliche Eröffnung muss wegen der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden.

Zum Abschluss des Rundgangs gab es eine kleine Verbeugung für die Stukkateure. „Was die Jungs geleistet haben, absolut hervorragende Arbeit“, geriet Michael Deisenroth ins Schwärmen und schloss Komplimente an alle am Projekt Beteiligten an. „So etwas gelingt nur im Team“, so der Architekt an die Adresse von Stadt, Denkmalschutz und Handwerkern in mehr als 30 Gewerken. Die Sanierung des Kursaals in Bad Honnef neigt sich dem Ende entgegen.