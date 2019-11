Kleinkunst im Siebengebirge : Kleinkunstverein Hautnah in Bad Honnef löst sich auf

Kleinkunstverein Hautnah in Bad Honnef löst sich auf

Bad Honnef. Keine zwei Jahre, nachdem aus der privaten Kulturinitiative ein Verein geworden war, ist er wieder Geschichte: Der Verein „Hautnah – Kultur und Medien im Siebengebirge“ wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Das teilte der Vorstand dem General-Anzeiger mit.

Mitte 2018 hatte sich wie berichtet der Verein gegründet und sich der Förderung der Kleinkunst und digitalen Entwicklung verschrieben. Viele Projekte wurden umgesetzt, darunter Musik-, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen. Außerdem initiierte der Verein die Webplattform City-Video sowie „7BergeTV“ mit Beiträgen über historische Orte im Siebengebirge. Darüber hinaus unterstützte der Verein eine Imagefilm-Produktion der Offenen Ganztagsschule an der Sankt Martinus- Grundschule und führte eine Film AG an der Sankt Josef Real- und Gesamtschule durch. Ein Video-Beitrag über Penaten ist noch in Arbeit.